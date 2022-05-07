Скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. Ему было 100 лет

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер на 101-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Российской шахматной федерации.

«7 мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и журналист Юрий Львович Авербах (1922-2022). Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно», — говорится на сайте федерации.

8 февраля Юрий Авербах отметил 100-летний юбилей. 4 мая указом президента России Авербах был награждён орденом Почёта.

Авербах — бывший председатель шахматной федерации СССР, автор серии книг об эндшпиле и главный редактор журналов «Шахматы в СССР» и «Шахматы в России». В 1949 и 1950 годах Авербах становился чемпионом Москвы, а в 1954 году – чемпионом СССР. В составе сборной CCCР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы.