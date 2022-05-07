Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о смене спортивного гражданства на фоне санкций

Пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы в художественной гимнастике Арина Аверина ответила, планирует ли она или её сестра Дина менять спортивное гражданство в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Вопрос со сменой гражданства даже не обсуждается. Гражданство менять не будем, 100%», — приводит слова Авериной «РИА Новости Спорт».

«Вообще не думаем об этом, даже не общаемся на тему смены гражданства», — поддержала Аверину другая российская гимнастка Лала Крамаренко.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) последовала рекомендациям и запретила российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам, включая судей, принимать участие в соревнованиях под эгидой FIG.