Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о смене спортивного гражданства на фоне санкций

Пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы в художественной гимнастике Арина Аверина ответила, планирует ли она или её сестра Дина менять спортивное гражданство в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Вопрос со сменой гражданства даже не обсуждается. Гражданство менять не будем, 100%», — приводит слова Авериной «РИА Новости Спорт».
«Вообще не думаем об этом, даже не общаемся на тему смены гражданства», — поддержала Аверину другая российская гимнастка Лала Крамаренко.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация гимнастики (FIG) последовала рекомендациям и запретила российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам, включая судей, принимать участие в соревнованиях под эгидой FIG.
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