Ирина Винер-Усманова: гимнастки привыкли к рабству от FIG, дети были загнаны в клетку

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, по какой причине были изменены правила данного вида спорта в России.
В середине апреля Винер-Усманова в открытом письме сообщила, что правила российской художественной гимнастики станут отличаться от международных.
«Новое — это хорошо забытое старое. Вперёд с головой, повёрнутой назад, не идут, а мы пошли. Мы пошли назад в будущее, будем так говорить. У нас маленькие дети уже делают то, что делали Алина Кабаева, Ирина Чащина, Юлия Барсукова.
Наши дети очень талантливы, и не только наши, они во всём мире такие. Просто тренеры непрофессиональны и боятся давать детям интересные вещи. А теперь с нашими новыми правилами тренеры стали пробовать давать детям все интересные вещи, которые дети моментально делают. Я была сама поражена, что малыши делают такие вещи, какие не делают взрослые. Они ведь привыкли к рабству от технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG), закон «быстрее, выше, сильнее» уже не соблюдался, дети были загнаны в клетку, и даже некоторые наши тренеры полюбили свою темницу», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости Спорт».
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