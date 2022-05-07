Непомнящий сыграл вничью с американцем Домингесом в 3-м туре Grand Chess Tour в Бухаресте
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В Бухаресте (Румыния) закончился третий тур этапа международной шахматной серии Grand Chess Tour, который завершится 14 мая.
Отметим, что в соревнованиях в нейтральном статусе принимает участие российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В поединке третьего тура Непомнящий вничью сыграл с американцем Леньером Домингесом.
Единственной результативной в третьем туре стала партия, в которой румынский шахматист Богдан-Даньел Дяк обыграл венгра Рихарда Раппорта (1-0).
Остальные партии третьего тура завершились вничью. Не было выявлено победителя в парах: Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Фабиано Каруана (США) — Уэсли Со (США), Левон Аронян (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
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