«Я хотел закончить непобеждённым». Что будет, если Карлсен откажется играть за титул?

Весной 2022 года определились все участники турнира претендентов, победитель которого сыграет за звание чемпиона мира по шахматам. Если не считать неоднозначного отстранения от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина, то подготовка к чемпионскому матчу, намеченному на 2023 год, идёт своим чередом. Правда, есть одно «но».

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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен до сих пор не уверен, будет ли он сам принимать участие в этом матче. Судя по его риторике, шансов, что норвежец снова будет защищать корону, не так уж и много.

А что будет, если Магнус действительно откажется играть за титул?

«Я говорил, что хочу провести последний матч»

Магнус Карлсен в начале 2022 года огорошил и своих болельщиков, и поклонников шахмат по всему миру громким заявлением. Если коротко: он пока не знает, захочет ли он играть за корону снова. Ещё до матча с Яном Непомнящим он думал о том, чтобы объявить эту битву последней, но не решился на это. А теперь сомневается – хочет ли продолжать.

Карлсен и Непомнящий Фото: Salah Malkawi/ Getty Images

«Я сказал своей команде ещё перед поездкой в Дубай о том, что хочу провести последний матч. У меня не было особых идей, как выигрывать, но я точно хотел избежать поражения, чтобы закончить свою историю чемпионских матчей непобеждённым», – рассказал чемпион мира в недавнем интервью.

Понять Магнуса можно: он сверг с трона титанов недавнего прошлого, добился положительного баланса со всеми классными ровесниками и, кажется, просто заскучал. Единственный, с кем Карлсену было бы интересно сыграть за титул, по его же собственным словам, – это юный вундеркинд Алиреза Фируджа.

Иранский шахматист, выступающий под флагом Франции, попал в турнир претендентов, но его ещё надо выиграть, чтобы выйти на битву с Карлсеном. Конечно, Алиреза – один из фаворитов, но в сложном двухкруговом турнире может случиться что угодно. Записывать Фируджу в победители рано.

Вероятно, если летом 2022-го в Мадриде представитель Франции займёт первое место, то Магнус выйдет на последний матч. Но что, если Карлсен по каким-то причинам всё-таки откажется от проведения битвы за корону?

Карлсен пойдёт по пути Фишера?

История шахмат знает два случая, когда действующий чемпион мира не мог или не захотел защищать своё звание. Александр Алехин умер непобеждённым, а Роберт Фишер просто отказался играть с Анатолием Карповым.

Фото: РИА Новости

После смерти Алехина ФИДЕ долго колебалась и выбирала правильное решение. Чемпионом мог стать Макс Эйве – как последний обладатель титула до русского гроссмейстера. Мог стать Михаил Ботвинник – как шахматист, который должен был сыграть с Алехиным очередной матч. Но было принято решение провести турнир на шесть человек. Помимо Эйве и Ботвинника, в нём сыграли Смыслов и Керес из СССР, а также Решевский из США. Американец Файн в последний момент отказался от участия в соревнованиях.

Турнир, который проходил в Гааге и Москве, выиграл Михаил Ботвинник.

Можно ли использовать эту практику в наши дни в случае отказа Карлсена? Вряд ли. Потому что она фактически повторяет турнир претендентов. Играть новый чемпионский турнир с теми участниками, кто только что бился друг с другом в турнире претендентов, пожалуй, совершенно бессмысленно.

А вот история матча 1975 года к современности куда ближе. Тогда Роберт Фишер как действующий чемпион выдвинул 64 условия к матчу с победителем турнира претендентов – Анатолием Карповым. Некоторые из них (например, формат противостояния) вызвали такие расхождения, что договориться стороны не смогли. Фишер не пошёл на компромисс, и матч был сорван. Злые языки говорили, что эпатажный отказ от защиты титула и был целью американца, не уверенного в своих силах. Как бы то ни было, корону получил Карпов.

Может ли сложиться такая ситуация в наши дни? Может ли получиться так, что победитель турнира претендентов без боя станет чемпионом мира?

И да, и нет. Согласно традициям, это было бы логично. Но современные шахматы – это большое шоу, с рекламными контрактами и обязательствами. И срыв чемпионского матча, кто бы там ни играл, – это большая потеря. Поэтому вряд ли ФИДЕ пойдёт на то, чтобы автоматом присвоить чемпионскую корону.

А если так, то логично, что за титул будет бороться не только победитель турнира претендентов, но и тот, кто займёт в нём второе место.

Так что шахматистам в этот раз стоит бороться до последнего и за серебро. Кто знает, может быть, именно оно откроет дорогу к чемпионству.