Сборная России по волейболу не стала продлевать контракт с финским тренером Саммельвуо

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что организация не стала продлевать соглашение с финским специалистом Туомасом Саммельвуо, который являлся главным тренером мужской сборной России.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) российские волейболисты под руководством Саммельвуо завоевали серебряные медали.
«Контракт с ним был до окончания олимпийского года. Прошедшие события показали, что для обеих сторон смысла в продлении контракта нет. У нас есть время, нет такого сильного календаря, чтобы быть в поиске. Есть наши доморощенные кандидаты, есть время, чтобы делать перестройку», — цитирует Яременко ТАСС.
Также Яременко назвал кандидатуры, которые рассматриваются в качестве замены Саммельвуо.
«Смотрим, что у нас есть внутри, чтобы не рисковать, и очень приятно, что мы можем спокойно говорить о наших кандидатах: это и Константин Брянский, и Алексей Вербов, и Александр Климкин, и Андрей Воронков. То есть у нас такое широкое представительство тренеров, претендующих на пост главного тренера. Я бы не исключил и Пламена Константинова, который вроде и иностранцем у нас не считается», — сказал Яременко.
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