Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по волейболу не стала продлевать контракт с финским тренером Саммельвуо

Сборная России по волейболу не стала продлевать контракт с финским тренером Саммельвуо
Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что организация не стала продлевать соглашение с финским специалистом Туомасом Саммельвуо, который являлся главным тренером мужской сборной России.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) российские волейболисты под руководством Саммельвуо завоевали серебряные медали.

«Контракт с ним был до окончания олимпийского года. Прошедшие события показали, что для обеих сторон смысла в продлении контракта нет. У нас есть время, нет такого сильного календаря, чтобы быть в поиске. Есть наши доморощенные кандидаты, есть время, чтобы делать перестройку», — цитирует Яременко ТАСС.

Также Яременко назвал кандидатуры, которые рассматриваются в качестве замены Саммельвуо.

«Смотрим, что у нас есть внутри, чтобы не рисковать, и очень приятно, что мы можем спокойно говорить о наших кандидатах: это и Константин Брянский, и Алексей Вербов, и Александр Климкин, и Андрей Воронков. То есть у нас такое широкое представительство тренеров, претендующих на пост главного тренера. Я бы не исключил и Пламена Константинова, который вроде и иностранцем у нас не считается», — сказал Яременко.

«Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях «Запретят иностранцев: в футболе всё рухнет, в волейболе — нет». Тетюхин — о ЧМ и санкциях
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022