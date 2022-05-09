Шипулин выступил против назначения иностранного тренера в сборную России по волейболу

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин высказался о предстоящем уходе с поста главного тренера мужской сборной России финского специалиста Туомаса Саммельвуо.



«У Саммельвуо закончился контракт, надо было что-то делать дальше. Не знаю, кто мог бы заменить его, но я всегда придерживаюсь позиции, что нашей команде нужен только российский специалист. Считаю, что у нас самые лучшие специалисты.



Многие говорят, что в волейболе нужна демократия, но я против этого подхода. Волейболисты должны слепо идти за своим командиром.



Последняя Олимпиада показала, что нам нужен свой тренер, мы должны были выигрывать финал. Если вспомнить Юрия Клещёва, многие были недовольны тем, какие порядки он установил в сборной, но он выиграл с ней две Олимпиады и этим всё доказал», — цитирует Шипулина ТАСС.

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