15 мая пройдёт Московский полумарафон. В нём примут участие 20 тысяч человек

15 мая в столице пройдёт Московский полумарафон, одно из крупнейших беговых событий России. Около 20 000 участников вновь соберутся на территории Олимпийского комплекса «Лужники» и оттуда пробегут дистанции 21,1 км и 5 км по центру города.

В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации забег не состоялся, однако многие спортсмены продолжили подготовку к забегу, чтобы в 2022 году вновь встретиться на трассе и пробежать полумарафон.

«За годы существования Московский полумарафон стал для многих участников и жителей города не просто соревнованием, а настоящим спортивным праздником и традицией. Для кого-то – мечтой. В прошлом году, несмотря на отмену мероприятия, многие участники в день старта вышли на индивидуальные пробежки: кто-то преодолел дистанцию, к которой готовился, а кто-то пробежал несколько символических километров. Именно тогда впервые появился девиз: «Мечту нельзя отменить». Ведь сложности, с которыми нам приходится сталкиваться на пути к намеченной цели, только закаляют и делают процесс более захватывающим», – рассказал директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

В этом году регистрация на Московский полумарафон закрылась досрочно – на обеих дистанциях закончились свободные места. На старт выйдут участники с разной физической подготовкой – профессиональные спортсмены, опытные любители и начинающие бегуны.

За призовые места поборется сильнейший состав профессиональных спортсменов, среди которых двукратный чемпион России по марафону Степан Киселёв, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года и четырёхкратный чемпион России Николай Чавкин, а также Андрей Лейман – многократный чемпион и призер национальных первенств.

Среди женщин главные претенденты на победу – Елена Коробкина, российская легкоатлетка, установившая в 2020 году действующий рекорд Московского полумарафона; пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова и Марина Ковалёва – победитель Московского марафона 2019 года.

Накануне полумарафона в «Лужниках» пройдёт детский забег. В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте до 13 лет, которые в зависимости от возрастной категории пробегут дистанции 400 или 800 метров. В забеге не будет призовых мест, памятные медали получат все.

На протяжении всей дистанции Московского полумарафона будет расположено около восьми зон болельщиков и пять музыкальных зон. Получить атрибуты болельщиков можно будет накануне забега, 14 мая, рядом с зоной выдачи стартовых пакетов участников, а также в день мероприятия рядом с зоной финиша полумарафона.

В этом году маршрут забега впервые за несколько лет изменится: теперь финиш трассы будет находиться ближе к Большой спортивной арене, главному стадиону страны.

После завершения дистанции спортсмены смогут отпраздновать свою личную победу, позвонив в колокол финишёра, а также сделать памятную гравировку на медали, которую получат все участники, уложившиеся в отведённый лимит. Для победителей и призёров забега предусмотрен денежный призовой фонд, общая сумма которого составит около одного миллиона рублей.

Ежегодно Московский полумарафон поддерживает деятельность благотворительных фондов, помогая привлекать средства на реализацию их программ: так, партнёром Московского полумарафона выступает фонд «Линия Жизни».

Также в рамках забега пройдёт благотворительная беговая экскурсия от фонда «БольшеЧемМожешь». Все желающие смогут сделать пожертвование за участие в экскурсии и пробежать «половинку» под увлекательный рассказ о знаковых местах столицы.