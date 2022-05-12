Аркадий Дворкович сообщил, что будет переизбираться на пост главы ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что будет переизбираться на пост главы организации.

«Официальная заявка и программа будут представлены через несколько дней. Я уверен, что при поддержке шахматного сообщества и профессиональной работе руководства мы успешно продолжим увеличивать количество и улучшать качество профессиональных шахматных мероприятий и социальных проектов, привлекать спонсоров и обеспечивать устойчивость бюджета, поддерживать федерации и повышать общественный интерес к нашей прекрасной игре», — приводит заявление Дворковича Chess Base.

Если Дворкович одержит победу, то его заместителем станет 15-й чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд, вице-президентами — норвежец Йоран Эулин-Янссон и азербайджанец Махир Мамедов, казначеем — китаянка Чжу Чэнь.

Выборы пройдут в рамках генеральной ассамблеи ФИДЕ 7-8 августа в индийском городе Ченнае.