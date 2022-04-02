Советский Союз делает ставку на… агента КГБ. Главные скандалы и интриги шахматных выборов

Цистерна рома, угрозы, политический торг – к чему только не прибегали люди, желающие стать президентом ФИДЕ.

Пока большой шахматный мир следил за баталиями в финале Гран-при ФИДЕ, в России куда больше обсуждают скандальную ситуацию вокруг Сергея Карякина, который открыто пошёл против международной федерации и критикует её президента – российского же чиновника Аркадия Дворковича.

Не стоит забывать, что в 2022 году пройдут очередные выборы главы ФИДЕ. И нет сомнений, что для действующего президента, который в декабре 2021-го заявлял о желании переизбраться на второй срок, они будут непростыми. Впрочем, выборы главы ФИДЕ всегда изобиловали скандалами и интригами, вне зависимости от паспортов и национальностей кандидатов.

Давайте вспомним наиболее яркие и резонансные истории.

Предложение из СССР, от которого нельзя отказаться

После ухода с большой сцены отцов-основателей ФИДЕ голландского и шведского юристов Александра Рюба и Фольке Рогарда третьим президентом международной шахматной федерации стал экс-чемпион мира Макс Эйве. Большой друг Рюба, Эйве пользовался огромным уважением у коллег. Кроме того, к тому моменту о необходимости выбрать новым президентом гроссмейстера экстра-класса давно писал патриарх советских шахмат Михаил Ботвинник. Но все отечественные шахматисты экстра-класса в той или иной мере находились с Михаилом Моисеевичем в натянутых отношениях, а вот с Максом Пятым Ботвинник прекрасно ладил.

Эйве выбрали в 1970-м, и на первые же годы его президентства пришлось невероятное восхождение Роберта Фишера. Надо отметить, что президент ФИДЕ приложил к этому немало усилий: включил Бобби без отбора в межзональный, разрешил дипломатическую коллизию в борьбе за первую доску в сборной мира между Фишером и Ларсеном, не засчитал строптивому американцу поражение до и в начале чемпионского матча со Спасским.

С Фишером в шахматы пришли большие деньги. Но вместе с этим – и большие страсти… Кроме того, впервые после Рюба и Рогарда, отчаянно искавших компромисса между великими мира сего, а также между Советами и Штатами, выяснилось, что президент ФИДЕ – это по-настоящему могучая фигура, которая может в одиночку изменить шахматную летопись.

Перед Конгрессом-1974 свою кандидатуру на выборы внезапно выставил вице-президент пуэрториканец Нарциско Рабелль Мендес, и кресло под Эйве зашаталось. Мендеса поддерживали страны третьего мира, а позиция Европы в отношении действующего президента не была однозначной. Многое решал голос СССР и его социалистических сателлитов. И представители Союза охотно сделали Максу Эйве «предложение, от которого нельзя отказаться».

В тот момент СССР отстаивал международную изоляцию ЮАР и Родезии (ныне Зимбабве), выступал против апартеида и требовал освободить Нельсона Манделу. Коснулось это и самой политизированной из спортивных игр – шахмат. В 60-е СССР даже отказался от проведения запланированного чемпионата мира до 20 лет, потому что существовала угроза приезда на турнир южноафриканского шахматиста. На Эйве давили, требуя исключения ЮАР и Родезии из рядов ФИДЕ. Голландец в ответ съездил в эти страны и представил доклад, утверждая, что права темнокожих игроков там не нарушаются.

Макс Эйве и Анатолий Карпов Фото: РИА Новости

Тем не менее на Конгрессе исключения этих стран, помимо СССР, требовали Марокко, Тунис, Сирия, Ирак, Иордания, Венгрия, Болгария, Югославия, Монголия, Польша, Чехословакия, Аргентина и Куба. Под угрозой потери поста президента принципиальный, безукоризненно честный доктор Эйве дрогнул и выполнил то, что от него требовали. В итоге за голландца проголосовали страны Восточного блока, чего с запасом хватило для победы над Мендесом.

Узнав об исключении, шахматисты ЮАР немедленно покинули Всемирную шахматную Олимпиаду. А вот Родезия собиралась продолжить выступление. Эйве пытался найти компромиссное решение, но представитель СССР гроссмейстер Александр Котов веско заявил: «Они не будут играть!» И матчи Родезии с Алжиром и Ираком не состоялись.

Даже цистерна рома не помогла

Конечно, Ницца-1974 оказалась большим чернильным пятном на репутации Эйве-демократа, справедливого и уважаемого президента. Но голландец не сломался и далее показывал свою независимость от советской федерации. В частности, поддержал бежавшего из СССР Виктора Корчного. Этот поступок вкупе с проведением Олимпиады в Хайфе, которую СССР и страны соцлагеря бойкотировали, привёл к тому, что советское руководство решило сместить президента-бунтаря. В прессе началась предварительная артиллерийская подготовка, причём главный удар по Эйве нанёс его друг – Ботвинник.

Макс капитулировал и не участвовал в выборах-1978, где за победу сражались Мендес, а также известные гроссмейстеры Светозар Глигорич (Югославия) и Фридрик Олафссон (Исландия). Выборы проходили в Буэнос-Айресе, далеко от Восточной Европы, и влияние СССР на них было минимальным.

По воспоминаниям очевидцев, Мендес прибыл в Аргентину с цистерной рома и вовсю праздновал со своими сторонниками скорую победу. За ним стояли большие деньги, и позднее английский мастер Давид Леви утверждал, что слышал, как одному из делегатов предлагали $ 3000 (по меркам 70-х это гонорар Фишера!) за правильно заполненный бюллетень.

Но результаты получились обескураживающими. В первом туре Мендес набрал 31 голос, Олафссон – 30, а Глигорич – 29! Однако во втором туре практически все сторонники выбывшего из борьбы Светозара проголосовали за Фридрика, и сторонникам пуэрториканца пришлось допивать остатки рома в тоске.

Советский Союз выбирает… агента КГБ?

К разочарованию СССР, исландский гроссмейстер продолжил политику Макса Эйве: в 1981 году он отсрочил проведение матча Карпов – Корчной, чтобы дать возможность сыну «злодея» выехать из Союза. И после этого дни Олафссона на посту президента ФИДЕ были сочтены. Перед выборами-1982 произошла секретная встреча Виктора Ивонина, Юрия Авербаха, Виктора Батуринского и Анатолия Карпова, где обсуждался вопрос о том, кого поддержит советская федерация на грядущих выборах. Батуринский отстаивал кандидатуру филиппинца Флоренсио Кампоманеса – организатора матча в Багио, пользовавшегося большим доверием диктатора Маркоса. Вероятно, незадолго до этого, во время поездки в СССР Кампоманес был завербован КГБ.

Карпов воспротивился этой идее. Он насмотрелся на Кампоманеса в Багио и прекрасно видел не только плюсы, но и минусы будущего президента. В итоге шахматная федерация СССР высказалась в пользу югослава Кажича, но за несколько дней до выборов на Конгресс пришла одобренная вышестоящими инстанциями телеграмма из Москвы – голосовать за Кампоманеса!

Попутно хитрый филиппинец выиграл битву за арабские голоса. Он собрал представителей этих стран и пообещал провести у них Олимпиаду, что исключало участие Израиля. И Турнир наций – 1986 прошел в Дубае.

Но битва всё равно оказалась достаточно упорной. Первый тур дал следующие результаты: Кампоманес – 52, Олафссон – 37 и Кажич – 19. Во втором туре сторонники Олафссона и Кажича не смогли объединить свои голоса в поддержку исландского гроссмейстера, страны восточной Европы голосовали в русле позиции СССР, и Кампоманес выборы выиграл – 65:43.

Флоренсио Кампоманес Фото: РИА Новости

Как просчитался Гарри Каспаров

Кампоманес развил большую активность на посту президента в начале своего срока. После того как всё-таки состоялись полуфинальные матчи Каспаров – Корчной и Смыслов – Рибли (1983), а Виктор Львович получил компенсацию от СССР, репутация Кампо и на Западе выросла до небес. Но затем большим ударом по престижу президента оказался неоконченный при не до конца выясненных обстоятельствах безлимитный матч Карпов – Каспаров. Кроме того, многих шокировала позиция Кампо по Олимпиаде-1986. На Генеральной Ассамблее ФИДЕ, где оппозиция выступала в защиту Израиля, Флоренсио подошел к ложе протестовавших и швырнул им пачку бумаг: «Вы хотите проголосовать? Это – мои голоса, которых больше!»

Гарри Каспаров Фото: РИА Новости

На стороне оппозиции выступал и молодой чемпион мира Гарри Каспаров. Оппонентом Флоренсио на выборах 1986 года выступал бразилец Линкольн Лусена, которого, помимо Каспарова, поддерживал и англичанин Реймонд Кин. Но безукоризненный тактик за шахматной доской в жизни грубо просчитался – Лусена и Кин не пользовались большой поддержкой, и их поражение стало ясным задолго до выборов. В итоге Лусена снял свою кандидатуру.

Шанс оппозиции выпал на выборах 1990 года. Кампоманес в ходе визита в Африку попал в аварию, в которой погиб ехавший рядом с ним президент шахматной федерации Уганды. Президент получил ранение и носил на шее гипс, а кроме того, Советскому Союзу уже было не до шахматных выборов.

Но хитроумный Кампоманес заранее предпринял ряд важных шагов. Конгресс проходил в одни сроки с пятым матчем Каспаров – Карпов, что исключало прямое влияние великих чемпионов. Кроме того, прокамповские делегаты получили на Олимпиаде посты судей с неплохими гонорарами. Против Флоренсио боролся сторонник Карпова испанец Роман Торан, выставил свою кандидатуру и выплывший из политического небытия Мендес. Но Кампо разгромил конкурентов – 79 голосов против 26 у Торана и 9 у Мендеса.

Выборы как в Голливуде

Казалось, однако, что это последний триумф филиппинца. В 1993-м шахматный мир раскололся пополам, что сделало акции Кампоманеса близкими к нулю. Предполагалось, что на очередные выборы он не пойдёт и борьба развернётся между молодым организатором Олимпиад-1984 и 1988 из Греции Георгиосом Макропулосом, организатором половины матча Каспаров – Карпов 1990 года французом Башаром Куатли и португальцем Жоакимом Дурао. Даже штаб-квартира ФИДЕ уже переместилась в Афины, что говорило о многом.

Борьба шла и в Российской шахматной федерации – наследнице шахматной федерации СССР. Там произошёл раскол между каспаровцами и карповцами, первые из которых поддерживали Макропулоса, а вторые – Куатли. Однако внезапно греческое правительство отменило Олимпиаду, что сделало положение Макропулоса крайне сомнительным.

А дальше события разворачивались как в кино. Андрей Макаров и каспаровская РШФ при поддержке обанкротившего позднее тысячи вкладчиков «Хопёр Инвеста» за считаные месяцы до турнира забрали Олимпиаду в Москву, где с блеском провели её в гостинице «Космос». На сцене в нарушение всех регламентов появился не подавший вовремя заявку Кампоманес, а Карпова не допустили в зал для голосований. Макропулос снял свою кандидатуру в пользу Кампоманеса, а Дурао – в пользу Куатли. Более того, Каспаров, десятилетие воевавший против филиппинца, до хрипоты поздней ночью перед выборами агитировал голосовать за своего исторического врага.

При голосовании блок противников Кампоманеса стоял насмерть, но при поддержке Каспарова и РШФ филиппинец победил – 78:66. Вскоре Кампоманес и Каспаров выступили с хартией об объединении ФИДЕ и альтернативной ПША.

Вновь заняв кресло президента, Флоренсио Кампоманес столкнулся с нерешаемыми проблемами. Не было денег на мужской и женский отборочные циклы, ФИДЕ находилась на грани банкротства. Оппозиция требовала отставки Кампо, и в 1995 году он внезапно отказался от президентства в пользу ещё никому не известного Кирсана Илюмжинова. Конгресс 1996 года подтвердил полномочия крупного бизнесмена и президента Калмыкии.

«Неправильный» ход нравится большинству

Следующие выборы были назначены на 1998-й, но оппонент Илюмжинова Башар Куатли внезапно уехал из Элисты, утверждая в прессе, что опасается за свою жизнь. Меж тем новый президент запустил нокаут-турниры, привлёк в шахматы серьёзные деньги и делал попытки объединить шахматный мир.

В 2002-м на выборы собирался пойти организатор из Сингапура Игнасиус Леонг (позже был наказан всё той же комиссией по этике вместе с Каспаровым), контролировавший голоса ряда стран Азии. Однако личные переговоры с Илюмжиновым убедили Леонга снять свою кандидатуру.

Кирсан Илюмжинов Фото: РИА Новости

А первый серьёзный бой состоялся в 2006-м, где оппонентом Илюмжинова выступил Бессел Кок – бизнесмен из Голландии, организатор многих супертурниров и один из создателей Гроссмейстерской Ассоциации. За спиной Кока объединился западный мир, и на Олимпиаде-2006 его сторонники появились в оранжевых майках и оранжевых кепках с надписями «Right move», это произошло как раз на фоне того, что на территории бывшего СССР одна за другой проходили так называемые цветные революции.

Но «правильный ход» сделали всего 54 делегата, а 96 других сделали свой ход в пользу россиянина Илюмжинова. Большую роль в победе президента Калмыкии сыграл блок голосов, контролируемых Макропулосом. Все годы правления шестого президента ФИДЕ именно вице-президент из Греции являлся правой рукой главы международной федерации. До известных событий, когда Макропулос решил, что пора ему самому становиться главным.

Выборы чуть не обернулись дракой

Через четыре года в битву за президентский пост вступил Анатолий Карпов, причём сделал это при поддержке Гарри Каспарова, которого незадолго до этого посетил в тюрьме после его схватки с прапорщиком Ратниковым.

Битве за ФИДЕ предшествовала настоящая баталия за голос от РШФ – в итоге Российская шахматная федерация поддержала Илюмжинова, а команду Александра Баха на Гоголевском при помощи ОМОНа сменил коллектив молодых менеджеров под руководством Ильи Левитова.

Безусловно, Карпов обладал большим политическим весом, но Илюмжинов вновь выиграл очень уверенно – 95:55, при этом 13 бюллетеней странным образом оказались недействительными. Заявив о нарушениях, Карпов подал в спортивный арбитражный суд, в ответ Илюмжинов подал на Карпова в суд обычный, российский. Дело закончилось примирением сторон.

В 2014-м позиции Илюмжинова штурмовал уже Каспаров, но потерпел неудачу и он – 110:61 в пользу действующего президента. Однако вскоре началась геополитическая схватка между США и Россией, Илюмжинов попал в санкционный список Госдепа и из-за этого более не мог выполнять функции президента, хотя боролся за свой пост до последнего.

Выборы в 2018-м тоже получились горячими. Разгорелось настоящее сражение: кандидат от России Аркадий Дворкович открыто обвинил в коррупции своего противника, Макропулоса, наконец решившего заполучить папскую тиару.

Аркадий Дворкович Фото: РИА Новости

Выборы в Грузии преследовала целая череда скандалов: заседал этический комитет, юрист ФИДЕ и известный знаток Александр Мартынов чуть не сошёлся в рукопашной с сыном Макропулоса и так далее. Но в итоге Дворковича поддержали многие страны третьего мира и Ассоциация шахматных профессионалов, глава которой израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский стал генеральным директором в команде победившего Дворковича.

Так что, как вы можете убедиться, шахматные выборы – это всегда геополитика. Процедура, которая пройдёт осенью 2022-го, явно не станет исключением.