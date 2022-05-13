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«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Слова тренера «Локомотива» вызвали скандал в соцсетях

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Слова тренера «Локомотива» вызвали скандал в соцсетях
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Невероятная по напряжению финальная серия чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» не обошлась без скандала.

Во время пятого решающего матча в Калининграде в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер «Локомотива» Андрей Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Аилама Монталво.

«Локомотив» на тай-брейке выиграл решающий матч и одержал победу в серии со счётом 3-2.

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