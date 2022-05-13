Капитан «Локомотива» Воронкова прокомментировала победу над «Уралочкой-НТМК» в финале ЧР

Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала победу над «Уралочкой-НТМК» в пятом решающем матче финальной серии чемпионата России по волейболу (3:2).

«Где брать эмоции на такие матчи? Они на самом деле всегда есть. Зная заранее, что все билеты проданы ещё 10-го числа, не было сомнений. Весь зал за нас, весь Калининград за нас, все болельщики за нас. Это был ещё один восьмой игрок.

Но никто не говорит, что другая команда не хочет выиграть. «Уралочка» никогда не отдаёт просто так и держится до последнего. Хочу поздравить свою подругу Ксюшку Парубец с тем, что она в финале. Я её очень уважаю. Человечек с травмой пришёл и доказал, что может. Это дорогого стоит.

Карполь сказал, что гордится, и это достойно уважения, достойно похвалы, когда такой известный тренер говорит добрые слова в адрес команды, я его тоже очень уважаю. Карполь – невероятный человек.

Когда пришло осознание, что победу не упустим? Последний забитый мяч – секунда осознания того, что всё закончилось. Из пяти игр – долгий финал, очень трудоёмкий, на нервах, но мы выдержали. Это дорогого стоит, когда зал весь кричит, а у тебя остаётся только два процента каких-то эмоций и смотришь на зал, который взрывается – это бывает редко и остаётся далеко-далеко в сердечке», — сказала Воронкова после победы.