«Газпром-Югра» удвоил преимущество в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Синарой»

«Газпром-Югра» удвоил преимущество в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с «Синарой». Во втором матче югорская команда в дополнительное время нанесла поражение соперникам из Екатеринбурга со счётом 5:4. Автором победного гола стал Вилиан, оформивший дубль в этой встрече.
Третий матч серии до трёх побед пройдёт 17 мая на площадке «Газпром-Югры».
Ранее завершился полуфинал в другой паре. Московский КПРФ на выезде уступил «Норникелю» со счётом 2:3. Счёт в серии стал равным – 1-1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Полуфинал. Второй матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) – 4:5 д.в. (3:2, 1:2).
Голы: Герасимов, 21, Прудников, 21, Тимошенко, 23, Соколов, 43 – Гилерме, 17, Виноградов, 23, Понкратов, 28, Вилиан, 36, 58.
Счёт в серии – 0-2.
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