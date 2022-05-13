«Газпром-Югра» удвоил преимущество в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Синарой»

«Газпром-Югра» удвоил преимущество в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с «Синарой». Во втором матче югорская команда в дополнительное время нанесла поражение соперникам из Екатеринбурга со счётом 5:4. Автором победного гола стал Вилиан, оформивший дубль в этой встрече.



Третий матч серии до трёх побед пройдёт 17 мая на площадке «Газпром-Югры».



Ранее завершился полуфинал в другой паре. Московский КПРФ на выезде уступил «Норникелю» со счётом 2:3. Счёт в серии стал равным – 1-1.



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Полуфинал. Второй матч



«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) – 4:5 д.в. (3:2, 1:2).

Голы: Герасимов, 21, Прудников, 21, Тимошенко, 23, Соколов, 43 – Гилерме, 17, Виноградов, 23, Понкратов, 28, Вилиан, 36, 58.



Счёт в серии – 0-2.