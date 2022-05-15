Никита Нагорный рассказал о своём отношении к отдыху

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный высказался в социальных сетях о своём отношении к отдыху.
«Делюсь с вами крутым событием – мы с Дашей вырвались на недельку погреться. Скажу по секрету: я не из тех людей, которым нужны частые отдых и поездки. Но я из тех, кому нужны перезагрузки, потому что работы действительно много. А Даша — тот человек, который хочет отдыхать ВСЕГДА (шутка, конечно).
На самом деле Даша – это мой маячок, который видит, когда у меня заканчивается батарейка и я начинаю перерабатывать. Именно она в моём плотном графике зачастую находит недельку-другую, чтобы вырваться куда-то. Мы достаточно долго никуда не выезжали, и вот она — наша очередная перезагрузка», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Никиты Нагорного
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