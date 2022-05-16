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«Посмотрите, какое фото!» Появился детский снимок сестёр Дины и Арины Авериных

«Посмотрите, какое фото!» Появился детский снимок сестёр Дины и Арины Авериных
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Гимнастка Анастасия Шишмакова выложила в соцсетях фотографию, на которой можно посмотреть, как выглядели в детстве многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, родившиеся в 1998 году. На снимке, сделанном в 2011 году, сёстры Аверины стоят слева, Шишмакова — справа.

«Посмотри, какую я нашла фотку. Кто бы мог подумать тогда, что я буду знакома с Ариной и Диной», — подписала фото Анастасия.

Фото: из личного архива анастасии шишмаковой

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле – августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.

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