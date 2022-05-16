Кубинская волейболистка «Уралочки» обратилась к болельщикам, она покидает команду

Кубинская волейболистка клуба «Уралочка» Айлама Монтальво поблагодарила болельщиков и сотрудников команды. Ранее стало известно, что она покидает клуб.



«Сейчас, когда закончился сезон, я хотела бы выразить особую благодарность руководству и персоналу «Уралочки», металлургическому комбинату в Нижнем Тагиле и ЕВРАЗу за огромную помощь в течение сезона. Также хочу поблагодарить своих коллег по команде и фанатов за то, что принимали меня как свою, я чувствовала поддержку. Отправляю вам свои большие объятия, и пусть у вас всё будет хорошо», — сказала волейболистка в видео.



Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Локомотивом» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер соперника Андрей Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес кубинки.

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