Кубинская волейболистка «Уралочки» решила покинуть клуб на фоне расистского скандала

Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво решила покинуть клуб на фоне оскорбительного комментария в свой адрес со стороны главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на слова директора екатеринбургского клуба Валентины Огиенко.

Напомним, во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступала темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.