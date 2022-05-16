«Давно не было селфи». Дарья Клишина выложила пляжные фотографии с Багам

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, показала, как отдыхает на пляже на Багамских островах.
«Давно не было селфи в ленте. На память об отличном дне», — подписала снимки Дарья.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
Ранее беременная Дарья Клишина показала пляжную фотографию из Майами.
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