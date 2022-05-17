Генсекретарь ВФВ: мужскую Суперлигу планируется расширить до 16 команд
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал о готовящихся изменениях в национальном чемпионате.
«Мы предложили участникам чемпионата формулу, которую пока сложно назвать окончательной. У нас есть ещё месяц-полтора, чтобы рассмотреть варианты и принять окончательное решение. За основу взят классический двухкруговой турнир и разъездной плей-офф, как у мужчин, так и у женщин.
У ВФВ есть желание наделить турниры статусом открытых и пригласить к участию команды из Беларуси, также пострадавшие от санкций. Поэтому мужскую Суперлигу планируется расширить до 16 клубов — игр станет больше, и мы закроем бреши, образовавшиеся от потери еврокубков», — приводит слова функционера издание «Известия».
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