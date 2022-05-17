Бегунья из Нигерии побила студенческий рекорд США в беге на 200 м

Рекордсменка Африки 19-летняя нигерийская бегунья Фавор Офили установила историческое достижение, став первой студенткой в США, выбежавшей из 22 секунд на дистанции 200 метров.

15 апреля Офили, являющаяся трёхкратным призёром молодёжных чемпионатов мира, показала результат 21,96 секунды. Он стал лучшим в сезоне на текущий момент и 31-м в истории лёгкой атлетики.

«Когда я пробежала и увидела время, то подумала: «Оу, отлично». Потому что это ожидания от тяжёлой работы. Если это произошло сейчас, то означает, что в будущем меня ждут ещё большие результаты на 200 метрах», – приводит слова спортсменки университет штата Луизиана.

Действующий же рекорд мира (21,34 секунды) принадлежит трёхкратной олимпийской чемпионке Флоренс Гриффит-Джойнер, установившей его на Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея).