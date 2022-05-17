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Европейский союз настольного тенниса подал повторную апелляцию против российских клубов

Европейский союз настольного тенниса подал повторную апелляцию против российских клубов
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Исполнительный комитет Европейского союза настольного тенниса (ETTU) направил повторный протест в апелляционную комиссию организации, в котором снова потребовал отстранить российские клубы «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Свердловской области от выступления в Лиге чемпионов-2021/2022, сообщает ТАСС.

Напомним, 2 марта Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах, после чего ETTU отстранил отечественные клубы от еврокубков.

Позже российская сторона смогла оспорить решение и добиться допуска клубов «Факел-Газпром» и УГМК к полуфиналу Лиги чемпионов, назвав подобные меры со стороны ETTU дискриминационными и призвав пересмотреть результаты сезона-2021/2022, по итогам которого германская «Боруссия» из Дюссельдорфа была досрочно признана победителем лиги.

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