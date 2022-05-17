Пацкевич: отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде — равносильно смерти

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич во время просветительского марафона «Новые горизонты» объяснила, почему российские спортсмены не стали отказываться от участия в Олимпийских играх, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Очень часто перед Олимпиадой я слышала вопросы, получала комментарии на тему того, а зачем вообще туда ехать, если нас там не ждут, если нас лишили флага. Но отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде — равносильно смерти. Ты всю жизнь жил спортом, лишался многого, в детстве у тебя не было праздников, развлечений, ты работал с самого раннего возраста, редко бывал дома, но ты знал, что у тебя будет возможность поехать на Олимпиаду и показать себя.
И тут кто-то почему-то за что-то лишает тебя такой возможности. Да, у нас забрали флаг и гимн, разрешили представлять Олимпийскую команду России. Я из принципа приеду и докажу, что я русская, и сделаю так, что вы все будете слушать Чайковского», — приводит слова Пацкевич ТАСС.
На двух последних Олимпийских играх (в Токио и Пекине) во время награждения россиян золотыми медалями звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
- 17 мая 2022
-
20:38
-
20:23
-
20:05
-
19:53
-
19:40
-
19:01
-
18:47
-
18:30
-
16:44
-
15:24
-
14:42
-
13:25
-
12:24
-
11:43
-
11:43
-
11:08
-
10:57
-
10:21
-
10:00
-
09:23
-
06:54
-
00:44
-
00:24
-
00:04
- 16 мая 2022
-
23:23
-
18:43
-
18:17
-
14:54
-
14:45
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
13:30
-
13:18
-
12:02