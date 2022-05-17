Пацкевич: отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде — равносильно смерти

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич во время просветительского марафона «Новые горизонты» объяснила, почему российские спортсмены не стали отказываться от участия в Олимпийских играх, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Очень часто перед Олимпиадой я слышала вопросы, получала комментарии на тему того, а зачем вообще туда ехать, если нас там не ждут, если нас лишили флага. Но отнять у спортсмена возможность выступить на Олимпиаде — равносильно смерти. Ты всю жизнь жил спортом, лишался многого, в детстве у тебя не было праздников, развлечений, ты работал с самого раннего возраста, редко бывал дома, но ты знал, что у тебя будет возможность поехать на Олимпиаду и показать себя.

И тут кто-то почему-то за что-то лишает тебя такой возможности. Да, у нас забрали флаг и гимн, разрешили представлять Олимпийскую команду России. Я из принципа приеду и докажу, что я русская, и сделаю так, что вы все будете слушать Чайковского», — приводит слова Пацкевич ТАСС.

На двух последних Олимпийских играх (в Токио и Пекине) во время награждения россиян золотыми медалями звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.