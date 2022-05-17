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Гандболистки ЦСКА стали первыми финалистками ЧР, обыграв «Звезду»

Гандболистки ЦСКА стали первыми финалистками ЧР, обыграв «Звезду»
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Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче со звенигородской «Звездой» армейский клуб на своей площадке нанёс поражение подмосковным гостям со счётом 32:28.

По пять мячей в матче забили Елена Михайличенко (ЦСКА), Юлия Бабенко и Альбина Мурзалиева (обе – «Звезда»).

В первом матче серии ЦСКА разгромил «Звезду» со счётом 37:20. Армейский клуб выиграл серию с общим счётом 69:48 и вышел в финал, где встретится с победителем противостояния «Ростов-Дон» — «Лада». Первый матч ростовская команда выиграла со счётом 43:30.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Полуфинал. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Звенигород) – 32:28 (19:13).

Общий счёт по итогам двух матчей – 69:48.

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