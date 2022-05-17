Гандболистки ЦСКА стали первыми финалистками ЧР, обыграв «Звезду»
Поделиться
Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче со звенигородской «Звездой» армейский клуб на своей площадке нанёс поражение подмосковным гостям со счётом 32:28.
По пять мячей в матче забили Елена Михайличенко (ЦСКА), Юлия Бабенко и Альбина Мурзалиева (обе – «Звезда»).
В первом матче серии ЦСКА разгромил «Звезду» со счётом 37:20. Армейский клуб выиграл серию с общим счётом 69:48 и вышел в финал, где встретится с победителем противостояния «Ростов-Дон» — «Лада». Первый матч ростовская команда выиграла со счётом 43:30.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Полуфинал. Ответный матч
ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Звенигород) – 32:28 (19:13).
Общий счёт по итогам двух матчей – 69:48.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
20:38
-
20:23
-
20:05
-
19:53
-
19:40
-
19:01
-
18:47
-
18:30
-
16:44
-
15:24
-
14:42
-
13:25
-
12:24
-
11:43
-
11:43
-
11:08
-
10:57
-
10:21
-
10:00
-
09:23
-
06:54
-
00:44
-
00:24
-
00:04
- 16 мая 2022
-
23:23
-
18:43
-
18:17
-
14:54
-
14:45
-
14:31
-
14:28
-
14:24
-
13:30
-
13:18
-
12:02
Партнерский контент