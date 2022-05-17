Победитель этапа «Джиро д’Италия» попал в больницу, неудачно открыв шампанское
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Велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай, ставший первым в истории темнокожим африканцем, выигравшим этап Гранд-тура, повредил глаз, празднуя победу на 10-м этапе многодневки «Джиро д’Италия», сообщает Cyclingnews.
Открывая шампанское на подиуме, Гирмай попал пробкой себе же в левый глаз. Медицинская бригада, дежурившая на гонке, и представители команды, оценив ситуацию, отправили спортсмена в больницу. Гирмай не мог видеть из-за кровотечения в передней камере глаза. Травма не угрожает глазу, но нуждается в контроле.
Позже врачи разрешили Гирмаю вернуться в отель, чтобы отдохнуть. Решение о его участии в 11-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» гонщик и его команда Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux примут завтра, 18 мая, утром.
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