Победитель этапа «Джиро д’Италия» попал в больницу, неудачно открыв шампанское

Велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай, ставший первым в истории темнокожим африканцем, выигравшим этап Гранд-тура, повредил глаз, празднуя победу на 10-м этапе многодневки «Джиро д’Италия», сообщает Cyclingnews.

Открывая шампанское на подиуме, Гирмай попал пробкой себе же в левый глаз. Медицинская бригада, дежурившая на гонке, и представители команды, оценив ситуацию, отправили спортсмена в больницу. Гирмай не мог видеть из-за кровотечения в передней камере глаза. Травма не угрожает глазу, но нуждается в контроле.

Позже врачи разрешили Гирмаю вернуться в отель, чтобы отдохнуть. Решение о его участии в 11-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» гонщик и его команда Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux примут завтра, 18 мая, утром.