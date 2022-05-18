Гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z», дисквалифицирован на один год

Чемпион России среди юниоров 2019 года по спортивной гимнастике Иван Куляк дисквалифицирован фондом гимнастической этики (GEF) сроком на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.



«Российский гимнаст Иван Куляк наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) за нарушение правил FIG, а именно – за выход с буквой «Z» во время чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе в марте 2022 года.



Куляк нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент организации. Помимо дисквалификации, спортсмен вернёт бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере $ 500.



Никаких нарушений правил не было установлено в отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина», — говорится в заявлении Международной федерации гимнастики.

Выдающиеся спортсмены — ветераны Великой Отечественной Войны.

Российские и белорусские спортсмены выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.