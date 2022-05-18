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Гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z», дисквалифицирован на один год

Гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z», дисквалифицирован на один год
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Чемпион России среди юниоров 2019 года по спортивной гимнастике Иван Куляк дисквалифицирован фондом гимнастической этики (GEF) сроком на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.

«Российский гимнаст Иван Куляк наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) за нарушение правил FIG, а именно – за выход с буквой «Z» во время чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе в марте 2022 года.

Куляк нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент организации. Помимо дисквалификации, спортсмен вернёт бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере $ 500.

Никаких нарушений правил не было установлено в отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина», — говорится в заявлении Международной федерации гимнастики.

Выдающиеся спортсмены — ветераны Великой Отечественной Войны.

Российские и белорусские спортсмены выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.

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