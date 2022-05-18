В ФСГР отреагировали на дисквалификацию Куляка, вышедшего на награждение с Z на груди

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк, завоевавший это звание в 2019 году, дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой Z на груди.

«Мы должны посмотреть текст решения, там есть определённые вещи, которые нас не вполне устраивают, и потом примем решение [по обжалованию]. Но то, что двое наших представителей оправданы, нас устраивает.

А по поводу срока и условий дисквалификации Куляка — надо посмотреть. Не исключаю, что поборемся, но, возможно, придётся и согласиться», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, в отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина никаких нарушений правил установлено не было.

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