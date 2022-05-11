В 2024-м Оксане Чусовитиной будет 49 лет. Но она ещё хочет блистать на мировой арене. Это фантастика!

«В России меня бы из команды выжили». Зачем «вечная» гимнастка идёт на девятую Олимпиаду?

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина объявила о намерении выступить на Олимпиаде в Париже. Она уже столько раз завершала карьеру и возвращалась, что удивляться не приходится. Но всё равно сложно это представить, ведь к моменту начала Игр-2024 спортсменке исполнится 49 лет!

Зачем ей всё это нужно?

«Я хорошо подумала и решила»

Заявление Чусовитиной о намерении выступить в Париже было опубликовано на сайте НОК Узбекистана.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024!» — сказала гимнастка.

После своей восьмой (!) Олимпиады в Токио менее года назад она заявила, что приняла окончательное решение попрощаться со спортом. Есть, мол, масса дел, нужно уделить внимание сыну (которому к тому моменту исполнилось уже 22 года), да и вообще, хватит уже.

Оксана Чусовитина в 1992-м на Олимпиаде в Барселоне Фото: Getty Images

Чусовитина завоевала своё олимпийское золото в 1992-м в Барселоне в составе Объединённой команды. 30 лет назад! А через 16 лет в Пекине-2008 взяла олимпийское серебро в опорном прыжке, выступая за сборную Германии.

Были в её карьере титулы чемпионки мира, медали чемпионатов Европы, победы в Кубке мира.

Много раз она объявляла об уходе из большого спорта ровно теми же словами, что произнесла после Токио, но всякий раз возвращалась.

«Возрастному спортсмену нужно, чтобы его не гнобили»

Весной 2012-го в интервью журналу «PROСпорт» Чусовитина сказала:

«Возрастному спортсмену нужно, чтобы в него верили, а не гнобили — вот, ты уже старая, ничего не можешь. Я тренируюсь меньше, чем в 25. Раз в день, 2,5–3 часа. Когда не хочется, не хожу в зал. Мне теперь нужно больше времени, чтобы войти в форму. И я больше устаю. От переездов, например. Почему удаётся выступать на высоком уровне? Думаю, просто никто не пробовал так долго оставаться в гимнастике. Не знаю. Мне нравится ходить в зал, я делаю это с удовольствием. Каждый день ставлю новую цель».

В том же интервью она подчеркнула, что если бы в 1990-е после распада СССР перешла в сборную России, то давно бы завершила карьеру. Ей бы просто пришлось это сделать.

«Меня бы давно из команды выжили. А может, я и сама бы закончила. Там другой уровень. Мы недавно с узбекской командой готовились на «Круглом». Я так поняла, что там нет индивидуальных планов. Всем положено три тренировки в день — будет три. И всё время в зале кто-то плачет, кто-то ноет. Я пару дней походила так и поняла: это не для меня», — сказала 37-летняя Чусовитина.

«Как только почувствую, что устала — развернусь и уйду»

А в 2017-м, когда мы общались к Оксаной, делая материал к спецпроекту «Братство конца» про ту самую Олимпиаду в Барселоне, она заявила, что стала намного сильнее как гимнастка, несмотря на свой возраст.

«Если сравнить меня нынешнюю и ту, что выступала в Барселоне, это небо и земля. Я постоянно увеличиваю сложность прыжков и адаптирую нагрузки под свой организм. Просто пока не время для этих прыжков, я отрабатываю их на тренировках. Совершенно не ощущаю своего возраста. Но если мне предложат олимпийскую медаль «по совокупности», я не согласна. Мне бы хотелось завоевать олимпийскую награду для Узбекистана, но чтобы это не стало каким-то рубежом, после которого выступать уже нельзя», — сказала Чусовитина.

С тех пор ничего не изменилось. Разве что Оксана успела ещё раз объявить о завершении карьеры и вновь вернуться. В марте 2022 года Чусовитина в 46 (!) лет выиграла этап Кубка мира в Дохе, опередив в том числе и олимпийскую чемпионку из России Викторию Листунову.

Оксана Чусовитина после победы на этапе КМ-2022 в Дохе Фото: Getty РИА Новости

Главный тренер сборной России Валентина Родионенко скептически отнеслась к решению Чусовитиной продолжать карьеру до Парижа, заметив, что шансов на медали у возрастной спортсменки нет никаких. Валентина Александровна наверняка права. Но решать, что делать дальше, может только сама спортсменка.

«Как только я почувствую, что устала или мне больше не хочется этим заниматься, я развернусь и уйду», – сказала Чусовитина ещё пять лет назад.

Видимо, этот момент пока не наступил.