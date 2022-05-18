Валентина Родионенко удивилась, что её не дисквалифицировали вместе с Куляком

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк, завоевавший это звание в 2019 году, дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой Z на груди.
«Случилось то, что случилось, и другого мы ожидать не могли. Удивительно, что нас с тренером они почему-то решили помиловать. У нас не было никаких сомнений, что нас накажут», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Напомним, в отношении Родионенко и тренера Игоря Калабушкина никаких нарушений правил установлено не было.
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