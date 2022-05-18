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Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит восстановление прав РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит восстановление прав РУСАДА
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Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) ознакомится с новым отчётом о соблюдении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, сообщает ТАСС.

Встреча руководства состоится в Каире и разобьётся на два заседания – 18 и 21 мая.

От исполнения решения CAS российской стороной будет зависеть длительность нахождения под санкциями отечественных спортсменов, связанных с делом о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории на период с 2012 по 2015 год.

Напомним, в декабре 2020 года CAS признал РУСАДА виновным в передаче WADA недостоверных данных за указанный период, что послужило основанием для запрета выступлений российских спортсменов под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запрета на проведение больших соревнований.
Для восстановления статуса РУСАДА и снятия санкций к декабрю 2022 года Россия должна была выполнить ряд условий, в число которых вошли оплата штрафов и обеспечение независимой работы РУСАДА.

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