«Пытаются хоть как-то укусить». Голоцуцков — о дисквалификации гимнаста Куляка

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков прокомментировал новость о дисквалификации Ивана Куляка на один год за выход на церемонию награждения призёров соревнований в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.



«Сложно это комментировать. Спорт однозначно должен быть вне политики. Что хотят, то и творят. Пытаются хоть как-то нас укусить. Не знают, как ещё можно нас зацепить. Но не страшно, мы всё выдержим. Даже если его ограничат в соревнованиях внутри страны, пусть тренируется, пока молодой, набирается опыта. Будет готовиться на спортбазе, проходить контрольные тренировки. В любом случае будет держать себя в форме. Год — это не тот срок, из-за которого можно переживать. Рано или поздно всё это закончится.

Лишение бронзы? Это медаль не того достоинства, из-за которой стоит расстраиваться. Я бы понял, если бы Олимпийские игры были или чемпионат мира. А этап Кубка мира — это по большому счёту проходной турнир, тренировочный, на котором спортсмен готовится к другим, более серьёзным стартам», — приводит слова Голоцуцкова RT.