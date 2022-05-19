Арина Аверина победила в личном многоборье на международном турнире «Весенний кубок»

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье на международном турнире «Весенний кубок», который проходит в Красноярске.

Арина Аверина после выступлений с четырьмя снарядами получила в сумме 138,65 балла. Серебро выиграла её сестра Дина Аверина (134,00 балла), тройку лучших замкнула армянская гимнастка Сильва Саргсян (122,45).

Отметим, что в соревнованиях также принимали участие спортсменки из Беларуси и Монголии.

Турнир «Весенний Кубок» проходит с 18 по 20 мая. 18 и 19 мая спортсменки выступали в личном многоборье. Завтра, 20 мая, в рамках соревнований будут разыграны комплекты наград в упражнениях с отдельными снарядами.

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