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Беременная Дарья Клишина показала, как гуляет по Майами. Фото

Беременная Дарья Клишина показала, как гуляет по Майами. Фото
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Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, показала, как прогуливается в Майами.

«Идеальный день: 1. Выспаться. 2. Вкусно позавтракать. 3. Пройтись по магазинам и купить что-нибудь для малыша», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.

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