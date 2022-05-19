Стало известно имя нового главного тренера сборной России по кёрлингу

Василий Гудин стал главным тренером сборной России по кёрлингу. На этом посту он сменил Юрия Шулико.
«Исполком утвердил Гудина главным тренером сборной России», — цитирует ТАСС представителя исполнительного комитета Федерации кёрлинга России.
Российские кёрлингисты не сумели завоевать медали на Олимпийских играх в Пекине. Шулико был главным тренером национальной команды с 2012 года. Гудин ранее занимал пост старшего тренера сборной.
Напомним, в мае 2021 года женская сборная России по кёрлингу вернулась на пьедестал чемпионата мира впервые после 2018 года. С 2014 по 2018 год российские кёрлингистки пять раз подряд становились призёрами мирового первенства, показав лучший результат в 2017 году в Пекине, где завоевали серебро. В ходе чемпионата мира — 2021 сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года, где выиграла лишь один матч из десяти.
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