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Стало известно имя нового главного тренера сборной России по кёрлингу

Стало известно имя нового главного тренера сборной России по кёрлингу
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Василий Гудин стал главным тренером сборной России по кёрлингу. На этом посту он сменил Юрия Шулико.

«Исполком утвердил Гудина главным тренером сборной России», — цитирует ТАСС представителя исполнительного комитета Федерации кёрлинга России.

Российские кёрлингисты не сумели завоевать медали на Олимпийских играх в Пекине. Шулико был главным тренером национальной команды с 2012 года. Гудин ранее занимал пост старшего тренера сборной.

Напомним, в мае 2021 года женская сборная России по кёрлингу вернулась на пьедестал чемпионата мира впервые после 2018 года. С 2014 по 2018 год российские кёрлингистки пять раз подряд становились призёрами мирового первенства, показав лучший результат в 2017 году в Пекине, где завоевали серебро. В ходе чемпионата мира — 2021 сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года, где выиграла лишь один матч из десяти.

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