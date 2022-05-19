В Госдуме назвали справедливым решение дисциплинарной комиссии в отношении Воронкова

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера «Локомотива» Андрея Воронкова на срок до двух лет за оскорбление игрока «Уралочки-НТМК» во время финального матча чемпионата России.
«Исполком принимает справедливое, как мне кажется, решение. Это уже серьёзное наказание для тренера, команд, клуба, спортсменов. Лишиться тренера — большой удар. В нашей многонациональной, многоконфессиональной стране, где играют и приглашённые из других стран спортсмены, противозаконные высказывания одного из ведущих клубов — полнейшее безобразие.
Федерация приняла жёсткое, но справедливое решение. Все ждали извинений. Если бы клуб и тренер извинились, всё было бы по-другому. Это же очень просто: позвонить волейболистке, в прессе, перед болельщиками, спортсменами. Мог бы быть выговор, штраф или другие воздействия. А так тренер не признал свои ошибки и получил то, что получил», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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