Гамова прокомментировала наказание Воронкова за расистский скандал

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) о санкциях в отношении тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Ранее стало известно, что Воронкова дисквалифицируют на срок до двух лет из-за расистского скандала.



«Мне кажется, что два года — это как-то слишком. Но, безусловно, какое-то дисциплинарное наказание должно быть. Они сами усугубили своё положение. Если бы извинились сразу после матча, то ситуация была бы иной», — цитирует Гамову «РБ Спорт».



Во время пятого матча финальной серии с «Уралочкой» Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая, вероятно, темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво. Специалист до настоящего момента никак не комментировал сложившуюся ситуацию.