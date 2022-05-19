Пловчиха Юлия Ефимова взяла урок танцев на каблуках. Видео

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова взяла урок танцев на каблуках.
Спортсменка станцевала в откровенном наряде: топе и короткой юбке.
«Что-то очень новое для меня. Очень давно хотела, но никогда не было ни времени, ни сил (всё уходит в тренировки). Ну и, конечно же, компания и офигенный учитель Elza Dancing», — подписала видео Ефимова в соцсетях.
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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