Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловчиха Юлия Ефимова взяла урок танцев на каблуках. Видео

Пловчиха Юлия Ефимова взяла урок танцев на каблуках. Видео
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова взяла урок танцев на каблуках.

Спортсменка станцевала в откровенном наряде: топе и короткой юбке.

«Что-то очень новое для меня. Очень давно хотела, но никогда не было ни времени, ни сил (всё уходит в тренировки). Ну и, конечно же, компания и офигенный учитель Elza Dancing», — подписала видео Ефимова в соцсетях.

Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Укатила в США смотреть на красивые закаты. Куда пропала Юлия Ефимова после Олимпиады? Укатила в США смотреть на красивые закаты. Куда пропала Юлия Ефимова после Олимпиады?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022