Шупулин — о Воронкове: дисквалификация – это неправильный выход

Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин заявил, что главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова не стоит дисквалифицировать на два года за оскорбение кубинской волейболистки «Уралочки-НТМК».

«Какое-то решение должно быть, но мне сложно говорить, какое. Исполком примет правильное решение. Надо найти компромиссный вариант. Андрей Воронков в волейболе очень давно, и он нормальный человек. Такие случаи бывают с каждым, я тогда ещё говорил, что нужно извиниться, нужно найти правильное решение. В нашей тренерской работе бывают сложности, но он лично её не оскорблял, так получилось.

Надо тщательно подойди к делу, взвесить все «за» и «против». Не самое правильное решение – просто так дисквалифицировать, возможно, ещё будут какие-то изменения. Я надеюсь, что всё разрешится по-нормальному. Дисквалификация – это неправильный выход, если надо извиниться – то пускай извинится. Никому из нашего тренерского цеха нельзя допускать таких моментов, это не делает нам чести. Это первая волна эмоций, Дай Бог, потом успокоятся», – приводит слова Шипулина Metaratings.