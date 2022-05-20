Губерниев: извинения «Локомотива» неискренние, сказанные под давлением — в том числе моим

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об извинениях, которые волейбольный «Локомотив» принёс «Уралочке». Ранее главный тренер команды Андрей Воронков оказался в центре расистского скандала. Во время матча он, предположительно, назвал кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво обезьяной. Теперь Воронкову грозит дисквалификация на два года.



«Гора родила мышь. Считаю, что это неискренние извинения, сказанные под давлением, в том числе и моим. Но слава богу, что они это сделали. Если бы не общественное мнение, не поддержка журналистов, не моё кипение, то ни хрена бы они не извинились — это совершенно точно.



По-прежнему считаю, что Воронкова нужно жёстко дисквалифицировать. Спасибо «Локомотиву» за извинения, но за их действия последних дней мне стыдно. Если Воронкова не дисквалифицируют, то мы скатимся в средневековье. Ему надо по полной: два года — пусть бамбук курит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.