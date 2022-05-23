Никита Нагорный показал фото с сёстрами Диной и Ариной Авериными

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный выложил новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал снимок с многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными.

Фото: из личного архива никиты нагорного

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле – августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.

Также посмотрите видео о спортсменах России, отказавшихся от смены гражданства: