Никита Нагорный показал фото с сёстрами Диной и Ариной Авериными
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный выложил новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал снимок с многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными.
Фото: из личного архива никиты нагорного
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле – августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала лишь четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.
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