Никита Нагорный высказался о роли первых соревнований в жизни спортсмена

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный высказался в социальных сетях о роли первых соревнований в жизни спортсмена.

«Мы часто говорим: дети – цветы жизни. Но нельзя забывать, кто взращивает эти цветы. Кто заботливо поливает почву, бережёт от палящих лучей солнца и согревает во время дождя – наши дорогие родители.

И для меня большая честь – дарить возможность мамам, папам, бабушкам и дедушкам видеть первые успехи детей на соревнованиях. Первые соревнования – это как первые шаги, первое слово, первый смех ребёнка, это неподдельные эмоции, остающиеся с нами на всю жизнь.

Я бесконечно благодарен своим родителям за огромный вклад в мой путь, в мою жизнь и те успехи, которые преследуют меня, это их успехи в полной мере! Моя семья = моя сила, спасибо вам за всё!» – написал спортсмен.