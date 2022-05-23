Карякин: от Европейского шахматного союза был негатив к России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, ранее дисквалифицированный Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) на полгода, высказался о переходе России в Азиатскую шахматную федерацию.
«Здесь я вижу только плюсы, потому что было очень плохое отношение от Европейского шахматного союза, непосредственно от её руководителя. Шёл негатив в сторону России. В конце марта на чемпионате Европы в Словакии играло очень мало россиян. Кто-то не смог получить визу из-за всей этой ситуации, кто-то по понятным причинам просто боялся ехать, а кто-то не хотел играть под нейтральным флагом. Всё это вылилось в то, что россиян можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Думаю, что у Азиатской шахматной федерации будет другое отношение. У нас традиционно хорошие отношения с федерациями Китая и Индии. Здесь взаимовыгодное сотрудничество. Шахматисты там объективно сильнее, будет более острая конкуренция. Но это и плюс: практика и хороший опыт для наших спортсменов», – приводит слова спортсмена издание PostNews.
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