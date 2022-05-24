Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года

Нападающий сборной России по мини-футболу Иван Чишкала продлил контракт с «Бенфикой» до 2025 года. Игрок выступает за португальский клуб с августа 2020 года, забил 30 голов в 37 матчах, сыгранных в минувшем сезоне.
На подписании контракта в присутствии президента «Бенфики» Руя Кошты 26-летний Чишкала заявил, что считает большой честью и ответственностью представлять цвета клуба.
«Это непросто, думаю, это все и так знают, но я люблю, когда тяжело. Для меня очень важно продолжать играть здесь. Я пришёл в этот клуб, чтобы побеждать, но ещё не сделал этого. Сложно, но я по-прежнему сосредоточен на этой цели. Я хочу продолжать играть здесь, поэтому счастлив.
Планы на будущее? Просто побеждать! Это первое. Мы будем усерднее работать и отдавать всё, что у нас есть, как делали всегда. Буду отдавать всё, что у меня есть, в каждом матче. Мы хотим выигрывать титулы», — приводит слова Чишкалы официальный сайт «Бенфики».
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