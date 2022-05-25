В МИД России ответили на слова Томаса Баха о возможном участии россиян в Олимпиаде-2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МОК Томасу Баху, заявившему, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет зависеть от развития политической ситуации.



«Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции в Швейцарии о том, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года зависит от развития политической ситуации.



Его цитата: «Мы не знаем, как будет развиваться политическая ситуация и как будет развиваться военная операция. Мы надеемся, что скоро наступит мир, надеемся, что это случится как можно раньше. Но мы можем только следить за ситуацией, она зависит от политики. Когда наступит время, если ситуация изменится, мы примем соответствующие меры».

Он также сообщил, что санкции, введённые против российских спортсменов и официальных лиц, которым запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях, «скорее, защищают российских и белорусских атлетов»: «Безопасность российских и белорусских спортсменов и официальных лиц не может быть гарантирована из-за глубоких антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах после начала спецоперации».



Спасибо, конечно, за беспокойство. Но функция МОК как раз в обратном: гарантировать безопасность участников соревнований и не допускать политизации спорта.



Ликбез. Пьер де Кубертен провозгласил принцип «спорт вне политики». Привожу международно-правовую основу, на которой этот тезис был взращён в качестве консенсусного положения.



1. Олимпийская хартия:

«Спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет».

«Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации, в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры».

«Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса».

«Роль МОК заключается в том, чтобы сотрудничать с компетентными общественными и частными организациями и органами с тем, чтобы поставить спорт на службу человечества».



2. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН:

A/RES/76/13 (2021): «Генеральная Ассамблея поддержала независимость и автономность спорта, а также цели Международного олимпийского комитета в сфере руководства олимпийским движением и Международного паралимпийского комитета в сфере руководства паралимпийским движением, признала объединяющий и примиряющий характер Олимпийских игр и крупных международных спортивных состязаний».

A/RES/75/18 (2020): «Генеральная Ассамблея поддерживает независимость и автономность спорта, а также цели Международного олимпийского комитета в сфере руководства олимпийским движением и Международного паралимпийского комитета в сфере руководства паралимпийским движением».

A/RES/64/4 (2009): «Цель олимпийского движения состоит в утверждении мира и построении более счастливой жизни на планете путём воспитания молодёжи всего мира с помощью спорта, которым занимаются без какой бы то ни было дискриминации и в олимпийском духе, основанном на взаимопонимании, дружбе, солидарности и честной игре».

A/RES/60/1 (2005): «Спорт может содействовать укреплению мира и развитию и может способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания».

A/RES/48/11 (1993): «Целью олимпийского движения является утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете путём воспитания молодёжи планеты посредством спорта без какой-либо дискриминации».



3. Всеобщая декларация прав человека:

«Не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит».



Вопрос к Томасу Баху: не привержены более?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.