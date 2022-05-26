Волейболистка, подвергшаяся расистским высказываниям, заявила о желании вернуться в Россию

Кубинская волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво, покинувшая клуб на фоне расистских высказываний главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, заявила, что хотела бы в будущем вернуться в Россию.
«Да, я бы хотела», — приводит слова волейболистки «РИА Новости Спорт».
Также Монтальво высказалась о том, что Воронков не стал приносить ей публичные извинения: «Я совсем не удивлена этому».
Напомним, во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В числе прочего наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступала темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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