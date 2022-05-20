Лучше бы молчали и дальше.

Это что за издевательство? «Локомотив» нелепо извинился за тренера, оскорбившего соперницу

Нет, ну вы только посмотрите, что они делают!

«Локомотив» попытался погасить расистский конфликт, возникший во время пятого матча финальной серии женского чемпионата России по волейболу, извинениями. Но заявление, опубликованное на сайте клуба, показывает: в Калининграде до сих пор не понимают, что же такого случилось.

Коротко – об инциденте. Во время одного из тайм-аутов матча «Локомотив» – «Уралочка» тренер Андрей Воронков с упрёком спросил у подопечной Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Причём, чтобы сказать это, он явно пытался выйти из зоны работы микрофона. А за минуту до этого Зайцеву заставила ошибиться темнокожая волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво. Всем, кто смотрел игру, было понятно, про кого спрашивает Воронков. И это было явное, неприкрытое оскорбление.

Айлама Монтальво (третья слева) Фото: vc-lokomotiv.com

Сам финал получился шикарным с точки зрения игры. Но этот эпизод затмил всё. Наутро Воронков мог бы извиниться перед соперницей, сказать, что ляпнул сгоряча, в эмоциональном запале, не подумав. И его извинения можно было бы принять – в разгаре спортивной борьбы порой и не такое вылетает.

Но Воронков затих. Равно как и «Локомотив». Словно и не было ничего.

Ровно через неделю после матча дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рассмотрела этот инцидент. И даже в сухом итоговом пресс-релизе чувствуются некоторые нотки возмущения.

Например, там есть такие строки: «Несмотря на очевидность ситуации, во время заседания Дисциплинарной комиссии ВК «Локомотив» (Калининградская область) и персонально А.Г. Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монтальво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания к беспочвенным обвинениям в расизме со стороны СМИ и общественности в адрес главного тренера ВК «Локомотив» А.Г. Воронкова».

Дисциплинарная комиссия ВФВ подчёркивает очевидность ситуации. Наказание строгое: Воронкова могут отстранить от работы на два года. При этом в заявлении отмечено, что решение было принято единогласно. Видимо, все члены дисциплинарной комиссии поддались давлению СМИ, не иначе.

Воронков и «Локомотив» и в день заседания комиссии словно воды в рот набрали – тренер просто отворачивался от журналистов.

Андрей Воронков Фото: vc-lokomotiv.com

Ну, хорошо. Не хотите извиняться – не надо. Видимо, это знак того, что клуб и его наставник согласны принять максимальное наказание.

Но 20 мая на сайте «Локомотива» появилось заявление, которое, конечно, можно расценивать как извинение. Однако оно какое-то… издевательское.

Особо выделяется такая фраза: «Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча».

То есть, если бы дисциплинарная комиссия не признала бы поступок Воронкова выходящим за рамки спортивных приличий, никто бы извиняться не стал?

И мысль о том, что суровых последствий заседания можно было бы избежать, если бы клуб принёс эти извинения сразу, никому в голову не приходила? Ах да, отказ от извинений в адрес соперницы – это же дело принципа.

Выходит, что ни Воронков, ни «Локомотив» не понимают, а что собственно случилось, а почему к ним и пресса пристала, а зачем дисциплинарный комитет ВФВ хочет серьёзно тренера наказывать. И вообще – а отчего такой шум?

Кажется, эти извинения появились на сайте по формальным причинам, чтобы как-то смягчить участь тренера. Попытаться отгородить Воронкова, который сам и не думает просить прощения, от максимального наказания.

Всё это будто про человека, которого поймали на месте преступления, но он жалеет не о том, что нарушал закон, а о том, что попался.

И это в сложившейся ситуации – самое грустное.

Что ж, у Воронкова, похоже, будет годик-другой, чтобы понять, что не так.