Наставник российских пловцов объяснил, как соревноваться с сильнейшими при отстранении

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, где предложил своим подопечным искать мотивацию после отстранения от международных соревнований.
В отличие от представителей командных видов спорта, пловцы сражаются не только с соперниками, но и с секундомером, фиксирующим результат.
«Чисто психологически поначалу было сложно и не совсем понятно, где и какую искать мотивацию. Нужно было найти какие-то слова, чтобы убедить ребят в том, что жизнь не заканчивается.
Какие слова в этом случае можно найти? Именно такие, как я сказал: жизнь продолжается, плавание — это один из немногих видов, в котором можно соревноваться с сильнейшими, не пересекаясь с ними очно. Именно так, как то, советское поколение соревновалось с американцами на Играх-1980. В игровых видах спортсмены себе не могут такого позволить, у нас же в этом есть большой плюс. Ну а для того, чтобы у ребят имелся стимул показывать высокие результаты, мы предусмотрели очень хорошие призовые», — приводит слова Чепика RT.
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