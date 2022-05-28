Американец, получивший золото Олимпиады прыгуна из России, дисквалифицирован из-за допинга

Американский легкоатлет Эрик Кинард, который специализируется на прыжках в высоту, дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).
Сообщается, расследование установило, что 14 января 2022 года Кинард разместил в социальных сетях изображение, на котором он получает внутривенное вливание. Расследование USADA показало, что Кинард получил внутривенное вливание физиологического объеме более 100 мл в течение 12-часового периода без разрешения на терапевтическое использование.
В качестве специального метода внутривенные инфузии или инъекции объёмом более 100 мл в течение 12-часового периода запрещены в любое время — за исключением тех, которые были законно сделаны во время лечения в больнице, хирургических процедур или клинических диагностических исследований.
Срок отстранения Кинарда начинается с 20 мая, он согласился с наказанием.
Напомним, в 2019 году российский легкоатлет Иван Ухов был лишён звания олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне. Золото Игр-2012 перешло Кинарду, который показал в Лондоне второй результат.
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