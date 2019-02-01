Легкоатлет Ухов лишён золота Олимпиады-2012, чемпионом стал американец Кинард

Российский легкоатлет Иван Ухов, специализирующийся в прыжках в высоту, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ухов дисквалифицирован на основании данных доклада Ричарда Макларена, который проводил расследование допинга в российском спорте по поручению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Обвинения подтвердил антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU), который по отдельности рассматривал дела 12 российских легкоатлетов, обвинённых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве.

Дисквалификация Ухова отсчитывается с 1 февраля 2019 года. Все его результаты, показанные с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, аннулированы. Это означает, что Ухов лишён звания олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне, которые проходили с 27 июля по 12 августа 2012 года. Также в этот период Ухов стал серебряным призёром чемпионата мира–2014 в помещении и бронзовым призёром чемпионата Европы–2014.

Золото Игр-2012 перейдёт американскому спортсмену Эрику Кинарду, который показал в Лондоне второй результат.