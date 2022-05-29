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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала золото на командном ЧР по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала золото на командном ЧР по лёгкой атлетике
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на командном чемпионате России, который проходит в Сочи.

Ласицкене, представляющая на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарскую Республику, показала результат 1,94 м. Для спортсменки командный чемпионат России стал первым турниром в летнем сезоне.

Ласицкене в 2021 году стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трёхкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы.

Напомним, в марте стало известно, что генассамблея Бриллиантовой лиги отстранила российских и белорусских легкоатлетов от своих соревнований.

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