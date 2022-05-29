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Олимпийский чемпион из США Эрик Кинард попался на нарушении антидопинговых правил — почему его не лишат золота?

Ещё один олимпийский чемпион из США попался на допинге. «Спалился» по собственной глупости
Ангелина Николаева
Кинард попался на нарушении антидопинговых правил
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Эрик Кинард просто выложил в соцсеть фото запрещённых манипуляций с кровью. Почувствовал полную безнаказанность?

Американский прыгун в высоту Эрик Кинард дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Его могли бы и не поймать, если бы он сам не рассказал о запрещённых действиях в своих соцсетях.

Кинард – олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне. Причём свою медаль он не выиграл, а получил после того, как российского спортсмена Ивана Ухова лишили олимпийского золота в 2019 году из-за обвинений в употреблении допинга на основании данных доклада Ричарда Макларена.

Но реальные фотографии злостного нарушения – это, как говорится, другое. Лишать американца золота Олимпиады никто не собирается.

«Спалился» по глупости

Эрик Кинард был дисквалифицирован по своей же глупости. Он опубликовал в социальных сетях фото, где получает внутривенное вливание. По правилам, действующим спортсменам запрещены подобные манипуляции с вливанием вещества объёмом более 100 мл в течение 12-часового периода. Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что это правило спортсмен нарушил.

В итоге Кинарда дисквалифицировали на шесть месяцев. Что касается ранее завоёванных наград – отбирать их у американского спортсмена никто не планирует, он остаётся олимпийским чемпионом.

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«Не планирую возвращаться к соревнованиям»

31-летний Кинард с обвинением согласился, однако отстранение от соревнований его не огорчает, так как он завершил свою спортивную карьеру ещё после отборочных соревнований на Олимпийские игры – 2020, где занял только четвёртое место и не попал в национальную команду.

Эрик Кинард

Эрик Кинард

Фото: Andy Lyons/Getty Images

«Хотя я и признаю наказание за свои действия, я не являюсь действующим спортсменом. Я не планирую возвращаться к соревнованиям после дисквалификации. Я всегда был и остаюсь сторонником чистого спорта», – приводит слова Кинарда NBC Sports.

Сам Кинард признал, что его ошибкой стало то, что он не уведомил USADA о завершении спортивной карьеры. Если бы он это сделал, наказания «на пенсии» можно было бы избежать. «Неспортсмен» соблюдать правила не обязан.

Интересно, что на этот инцидент в США особого внимания никто не обратил – в американских спортивных СМИ информации о дисквалификации Кинарда крайне мало. Видимо, новости об очередном нарушении антидопинговых правил американскими легкоатлетами даже в США уже никого не удивляют.

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В американской сборной по лёгкой атлетике что ни звезда, то проблемы с нарушениями антидопинговых правил. У Ша'Карри Ричардсон – нашли следы наркотических веществ, Крис Коулман – регулярно пропускал допинг-тесты, Тайсон Гэй, Джастин Гэтлин – напрямую попадались на допинге. Но это не системная проблема, конечно. А просто невероятное совпадение.

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Теги Другие Лёгкая атлетика Допинг •••

Заглавное фото: Shaun Botterill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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